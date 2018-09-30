Preso domiciliar foi surpreendido pela Polícia em conveniência às 2h da madrugada

Equipe da Getam da PM de Aquidauana fazia rondas pelo centro da cidade, quando abordou um rapaz de 21 anos em uma conveniência localizada na Rua Duque de Caxias, esquina com a Sete de Setembro. O caso aconteceu às 2h30 da madrugada deste domingo (30).

Ao realizar a checagem no sistema da Polícia, constataram medida cautelar contra o rapaz, da Comarca de Anastácio, em prisão domiciliar. Como era de madrugada, o rapaz desobedeceu a decisão judicial de permanecer em casa entre as 21 horas e 6 horas, exceto em caso de trabalho, estudos ou tratamento médico.

O rapaz foi conduzido à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.