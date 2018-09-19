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Policial de Jardim tem prisão preventiva decretada durante operação 'Narco 060'

Em nota, Gaeco e Corregedoria da Polícia Civil estão acompanhando o caso

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/09/2018 às 11:31

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Ontem (18), um investigador de polícia judiciária de Jardim foi preso durante a operação “Narco 060”, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Corregedoria da Polícia Civil.

Em nota, o MPMS informa que se trata de uma prisão preventiva, e que o órgão interno competente está acompanhando o caso e todas as medidas necessárias estão sendo tomadas.

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Ainda quanto ao policial preso, o comunicado esclarece que trata-se de um Investigador de Polícia judiciária que atualmente estava lotado na 1ª Delegacia de Jardim. Informa ainda que a Corregedoria da Polícia Civil já instaurou procedimento administrativo para apurar os fatos e acompanhará todo o processo legal.

Para a Polícia Civil, este é um fato isolado, que não representa a instituição e o caso será apurado de forma imparcial. Ressalta ainda a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul é considerada uma das mais eficientes do Brasil, e a Instituição tem o compromisso de Servir e Proteger o Cidadão, o que reflete na atitude da maioria dos seus policiais.

Narco 060

A Operação deflagrada, na manhã desta terça-feira (18) investigou organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção ativa. Cumpriu 25 mandados de prisão preventiva e 26 mandados de busca e apreensão nos Municípios de Campo Grande, Jardim, Bela Vista e Goiânia/GO.

A investigação possibilitou a identificação de dois núcleos criminosos distintos: um estabelecido em Bela Vista e outro em Jardim. Ambos contavam com o auxílio de três Policiais Militares e um Investigador da Polícia Civil, cuja participação era indispensável para o êxito das atividades criminosas.

Os três policiais militares já se encontravam presos em razão da “Operação Oiketicus”, deflagrada no mês de junho, e ontem foram alvo do cumprimento de novo mandado de prisão preventiva. O policial civil foi preso no Município de Jardim.

Durante o período de investigação, iniciada há cerca de um ano, foi realizada a apreensão de 6.613,50 kg de maconha, 60 g haxixe e 400 g de pasta base de cocaína, além de veículos e armas de fogo, pertencentes aos grupos criminosos.

Participaram da operação, 5 Promotores de Justiça e 100 Policiais Militares.

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