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Crime organizado

Um dia após execução, Gaeco e PM deflagram operação contra o PCC

Gaeco, Choque e Bope deflagraram na manhã desta terça-feira (12) a “Operação Paiol”, na Capital

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/06/2018 às 09:17

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Um dia depois da execução do primeiro sargento reformado da PM, Ilson Martins de Figueiro, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) em conjunto com policiais militares dos batalhões de Choque e Bope deflagraram na manhã desta terça-feira (12) a “Operação Paiol”, na Capital, interior e fora do Estado.

A ação, conforme a assessoria do MPE (Ministério Público Estadual) mira integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Além de Campo Grande, são cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em Corumbá, Nova Andradina e Goiás (GO).

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Ilson foi assassinado com tiros de fuzil AK-47 na manhã de ontem, na avenida Guaicurus, em Campo Grande. Ele era o chefe da segurança da Assembleia Legislativa. A vítima seguia sentido bairro, quando foi interceptada pelos atiradores. O 1º sargento perdeu o controle da direção e derrubou o muro de um comércio. Ilson morreu na hora.

A picape Fiat Toro usada no crime estava com placas clonadas de outro veículo da Capital. Além dela, os atiradores usaram uma caminhonete Toyotta Hilux Sw4. Ambos veículos foram incendiados logo após a execução.

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