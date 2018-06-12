Um dia após execução, Gaeco e PM deflagram operação contra o PCC

Um dia depois da execução do primeiro sargento reformado da PM, Ilson Martins de Figueiro, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) em conjunto com policiais militares dos batalhões de Choque e Bope deflagraram na manhã desta terça-feira (12) a “Operação Paiol”, na Capital, interior e fora do Estado.

A ação, conforme a assessoria do MPE (Ministério Público Estadual) mira integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Além de Campo Grande, são cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em Corumbá, Nova Andradina e Goiás (GO).