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Crime organizado

Gaeco e DOF deflagram a Operação Linha Marcada na fronteira

Os mandados judiciais foram expedidos pelo Juiz da Comarca de Bela Vista

Renan Nucci

Publicado em 11/04/2018 às 14:18

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Promotoria de Justiça de Bela Vista (MS), e com apoio dos policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em deflagração da “Operação Linha Marcada”.

O objetivo da operação que teve início na manhã desta quarta-feira (11), é o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão temporária, nos Municípios de Bela Vista e Caracol.

Foram presos, servidores públicos, Secretários da Prefeitura de Bela Vista e também empresários do Município de Caracol, investigados por integrar associação criminosa atuante na fraude à licitações e contratos com a Prefeitura de Bela Vista, cujo objeto consiste, essencialmente, em prestação de serviço público de transporte, que já rendeu aos envolvidos em torno de R$ 1 milhão, provenientes dos cofres públicos. Oito pessoas estão presas temporariamente.

As buscas foram efetivadas em 19 locais em Bela Vista e Caracol, incluindo os domicílios dos investigados, a Prefeitura de Bela Vista, bem como as respectivas Secretarias de Educação e Saúde. Os mandados judiciais foram expedidos pelo Juiz da Comarca de Bela Vista e a investigação conduzida pelo Promotor de Justiça William Marra Silva Júnior, titular da Promotoria de Justiça de Bela Vista, e pelo Gaeco.

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