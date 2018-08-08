Gaeco cumpre 32 mandados de prisão e outros 104 de busca e apreensão

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) está nas ruas, na manhã desta quarta-feira (8), para o cumprimento de 32 mandados de prisão preventiva e outros 104 de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e outros seis estados.

Conforme as informações preliminares divulgadas pela assessoria de imprensa do Gaeco, as ações da “Operação Grãos de Ouro” ocorrem também em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

Uma coletiva de imprensa será realizada pelo órgão ainda hoje para divulgar detalhes da operação. Até o momento não informaram o objetivo ou os alvos da ação policial.