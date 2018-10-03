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Furto

Gado é abatido e carneado no pasto por assaltantes em fazenda de Aquidauana

Segundo a Polícia, os autores deixaram apenas vísceras, couro e cabeças dos animais mortos

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/10/2018 às 09:58

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Caso de furto em fazenda localizada às margens da BR-262 em Aquidauana, sentido Miranda, foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade na tarde de ontem (2). Por volta das 5 horas da madrugada desta terça-feira, um funcionário da fazenda encontrou duas carcaças de animais bovinos (vacas) que foram abatidas ainda em área de pastagem da fazenda.

No mesmo local, os animais foram carneados e deixaram para trás as vísceras, couro e cabeças. Todo restante foi furtado.

Ainda segundo o funcionário da fazenda, os autores teriam cortado a cerca de arame e invadido a área de pasto onde fizeram o abate. Ele também relatou aos policiais que percebeu rastros de pneus de veículo automotor na área próxima ao do abate dos animais. O caso segue para investigação policial.

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