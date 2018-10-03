Prefeitura de Aquidauana empossa 26 novos servidores nesta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira, 03, o prefeito Odilon Ribeiro e os secretários Euclides Nogueira Jr. (Administração), Wezer Lucarelli (Governo), Eduardo Moraes (Saúde) e Mauro Batista (Educação) participaram de ato no gabinete do prefeito para empossar 26 novos servidores do município aprovados no concurso de 2016.

Os cargos são para as áreas da saúde, educação e administrativa. Este foi o 12º edital de convocação e com ele já ultrapassa o número de 90% de candidatos aprovados e empossados. Em sua fala, o prefeito fez questão de ressaltar que todos em cargos eletivos são servidores públicos transitórios, mas que aqueles aprovados em concurso têm uma vida toda pela frente no serviço público e serão referência para a população em atendimento e serviços prestados. "Desejo sucesso a cada um aqui, e que não falte motivação para prestarmos um serviço de qualidade a toda população de Aquidauana" pontuou.