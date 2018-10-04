Capelão dos Bombeiros de MS dá palestra sobre prevenção ao suicídio na Câmara Municipal

Na manhã desta quinta-feira (4), o capelão Edilson dos Reis do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul esteve em Aquidauana para ministrar uma palestra sobre prevenção ao suicídio, na Câmara Municipal.

Capelão Edilson dos Reis

Segundo o capitão Vinícius Barbosa Gonçalves, do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, a palestra é uma iniciativa do Comando do CBM do Estado que disponibiliza o capitão Reis. “Ele é o nosso capelão e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, estudioso da área, e deve passar por diversas cidades do interior do estado falando sobre o assunto”, explicou.