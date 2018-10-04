Capelão dos Bombeiros de MS dá palestra sobre prevenção ao suicídio na Câmara Municipal

Aquidauana
Ainda considerado tabu, o capelão aborda a questão para que as pessoas entendam melhor
Na manhã desta quinta-feira (4), o capelão Edilson dos Reis do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul esteve em Aquidauana para ministrar uma palestra sobre prevenção ao suicídio, na Câmara Municipal.
Segundo o capitão Vinícius Barbosa Gonçalves, do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, a palestra é uma iniciativa do Comando do CBM do Estado que disponibiliza o capitão Reis. “Ele é o nosso capelão e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, estudioso da área, e deve passar por diversas cidades do interior do estado falando sobre o assunto”, explicou.
Em Aquidauana, o capitão afirma que o convite foi feito para que as pessoas pudessem vir com a finalidade de compreender melhor esse estudo que o capelão Reis fez sobre a prevenção ao suicídio. “Interessante saber como abordar a pessoa que está nessa situação de emergência e identificar o risco.”
Alto índice - Aquidauana e Anastácio é uma região que tem um número elevado de suicídios, conforme os dados dos Bombeiros. Os 27 casos de janeiro a julho na região, entre tentativas e consumados, resulta em mais de 2 a 3 tentativas por mês. “ A palestra visa enfrentar esse paradigma do suicídio e que as pessoas falem, identifiquem quando uma pessoa passar por um problema, procurar ajuda especializada ou mesmo ouvi-la num momento de angústia, já é possível mudar essa situação”, finaliza.
*Com informações de Ivynara Dias.
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