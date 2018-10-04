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Aquidauana

Capelão dos Bombeiros de MS dá palestra sobre prevenção ao suicídio na Câmara Municipal

Ainda considerado tabu, o capelão aborda a questão para que as pessoas entendam melhor

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/10/2018 às 10:54

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Na manhã desta quinta-feira (4), o capelão Edilson dos Reis do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul esteve em Aquidauana para ministrar uma palestra sobre prevenção ao suicídio, na Câmara Municipal.

Capelão Edilson dos Reis

Segundo o capitão Vinícius Barbosa Gonçalves, do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, a palestra é uma iniciativa do Comando do CBM do Estado que disponibiliza o capitão Reis. “Ele é o nosso capelão e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, estudioso da área, e deve passar por diversas cidades do interior do estado falando sobre o assunto”, explicou.

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Capitão Vinícius Barbosa Gonçalves

Em Aquidauana, o capitão afirma que o convite foi feito para que as pessoas pudessem vir com a finalidade de compreender melhor esse estudo que o capelão Reis fez sobre a prevenção ao suicídio. “Interessante saber como abordar a pessoa que está nessa situação de emergência e identificar o risco.”

Alto índice - Aquidauana e Anastácio é uma região que tem um número elevado de suicídios, conforme os dados dos Bombeiros. Os 27 casos de janeiro a julho na região, entre tentativas e consumados, resulta em mais de 2 a 3 tentativas por mês. “ A palestra visa enfrentar esse paradigma do suicídio e que as pessoas falem, identifiquem quando uma pessoa passar por um problema, procurar ajuda especializada ou mesmo ouvi-la num momento de angústia, já é possível mudar essa situação”, finaliza.

*Com informações de Ivynara Dias.

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