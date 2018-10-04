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Polícia localiza homem que agrediu vítima e roubou R$ 300 em Aquidauana

Suspeito confessou o crime, mas responde em liberdade

Renan Nucci

Publicado em 04/10/2018 às 13:40

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A Polícia Civil de Aquidauana esclareceu no início da noite de ontem (03), um crime de roubo, ocorrido no último dia 24 de setembro. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 31 anos de idade, estava na companhia de amigos em uma lanchonete que fica no bairro nova Aquidauana.

Ao deixar o local acompanhado dos amigos, a vítima foi surpreendida por um indivíduo que acabou por desferir um golpe com um objeto contundente, derrubando-a. Aproveitando-se disso, o autor acabou por roubar o celular e R$ 300,00 em dinheiro.

Agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia, após inúmeras diligências, acabaram por identificar o autor, de 30 anos, mais conhecido como Mascote ou Cabeça.

Ao ser entrevistado, assumiu a autoria do crime, inclusive, durante abordagem, os policiais apreenderam em sua posse uma faca com cerca de 30 centímetros. Por não ter sido preso em flagrante, ele responderá pelo crime de roubo majorado em liberdade.

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