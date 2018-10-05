Auxiliar de serviços gerais dá facada perto coração do próprio primo

Aquidauana
Os primos se desentenderam e um deles tentou matar o outro no Bairro Nova Aquidauana
Caso de tentativa de homicídio ocorreu nesta quinta-feira (4) na Rua Antônio Gonçalves, Bairro Nova Aquidauana. Um homem de 36 anos, auxiliar de serviços gerais de manutenção, tentou matar o próprio primo, um homem de 34 anos, também auxiliar de serviços gerais por volta das 12h30.
Conforme o boletim de ocorrência, os dois se desentenderam e foram às vias de fato. Um deles acabou esfaqueando o primo na região esquerda do tórax, quase atingindo o coração. O homem foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana.
A Polícia foi acionada e realizou buscas pelo criminoso, que fugiu logo após o crime. Após ronda ostensiva, o autor foi encontrado e encaminhado à DP de Aquidauana e está à disposição da Justiça.
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