Auxiliar de serviços gerais dá facada perto coração do próprio primo

Caso de tentativa de homicídio ocorreu nesta quinta-feira (4) na Rua Antônio Gonçalves, Bairro Nova Aquidauana. Um homem de 36 anos, auxiliar de serviços gerais de manutenção, tentou matar o próprio primo, um homem de 34 anos, também auxiliar de serviços gerais por volta das 12h30.

Conforme o boletim de ocorrência, os dois se desentenderam e foram às vias de fato. Um deles acabou esfaqueando o primo na região esquerda do tórax, quase atingindo o coração. O homem foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana.

A Polícia foi acionada e realizou buscas pelo criminoso, que fugiu logo após o crime. Após ronda ostensiva, o autor foi encontrado e encaminhado à DP de Aquidauana e está à disposição da Justiça.