Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:17

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Auxiliar de serviços gerais dá facada perto coração do próprio primo

Os primos se desentenderam e um deles tentou matar o outro no Bairro Nova Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/10/2018 às 08:03

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Caso de tentativa de homicídio ocorreu nesta quinta-feira (4) na Rua Antônio Gonçalves, Bairro Nova Aquidauana. Um homem de 36 anos, auxiliar de serviços gerais de manutenção, tentou matar o próprio primo, um homem de 34 anos, também auxiliar de serviços gerais por volta das 12h30.

Conforme o boletim de ocorrência, os dois se desentenderam e foram às vias de fato. Um deles acabou esfaqueando o primo na região esquerda do tórax, quase atingindo o coração. O homem foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana.

A Polícia foi acionada e realizou buscas pelo criminoso, que fugiu logo após o crime. Após ronda ostensiva, o autor foi encontrado e encaminhado à DP de Aquidauana e está à disposição da Justiça.

Leia Também

• Justiça aceita denúncia e autor de facada em Bolsonaro vira réu

• Mulher é encontrada morta com dezenas de facadas em bairro da Capital

• Pintor é morto com facada no coração durante briga em conveniência

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo