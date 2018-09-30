Interior
O fato ocorreu na madrugada deste sábado (29), por volta das 2h30, durante briga em conveniência localizada na Avenida das Emas, no Bairro Esplanada I, em Chapadão do Sul
Crédito do vídeo: Campo Grande News
O pintor Adriano Antônio Ferreira, 34 anos, morreu depois de ser assassinado com facada no coração. O fato ocorreu na madrugada deste sábado (29), por volta das 2h30, durante briga em conveniência localizada na Avenida das Emas, no Bairro Esplanada I, em Chapadão do Sul – a 321 quilômetros da Capital.
Conforme o jornal O Correio News, o proprietário da conveniência contou à polícia que, a vítima estava com a esposa dentro do estabelecimento quando dois homens - ainda não identificados pela polícia - entraram no local.
29/09/2018 14:07
Pintor é morto com facada no coração durante briga em conveniência
O fato ocorreu na madrugada deste sábado (29), por volta das 2h30, durante briga em conveniência localizada na Avenida das Emas, no Bairro Esplanada I, em Chapadão do Sul
Guilherme Henri
O pintor Adriano Antônio Ferreira, 34 anos, morreu depois de ser assassinado com facada no coração. O fato ocorreu na madrugada deste sábado (29), por volta das 2h30, durante briga em conveniência localizada na Avenida das Emas, no Bairro Esplanada I, em Chapadão do Sul – a 321 quilômetros da Capital.
Conforme o jornal O Correio News, o proprietário da conveniência contou à polícia que, a vítima estava com a esposa dentro do estabelecimento quando dois homens - ainda não identificados pela polícia - entraram no local.
Após a resposta, Adriano foi atrás dos dois homens e os três acabaram brigando na rua. No meio das agressões, o pintor acabou golpeado com uma faca na altura do coração. Depois disso, os homens fugiram sentido Bairro Flamboyant.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser chamado, mas o pintor morreu no local. A Polícia Civil esteve no local, ouviu testemunhas e não conseguiu encontrar a arma do crime.
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