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Pintor é morto com facada no coração durante briga em conveniência

O fato ocorreu na madrugada deste sábado (29), por volta das 2h30, durante briga em conveniência localizada na Avenida das Emas, no Bairro Esplanada I, em Chapadão do Sul

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/09/2018 às 09:48

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Crédito do vídeo: Campo Grande News

O pintor Adriano Antônio Ferreira, 34 anos, morreu depois de ser assassinado com facada no coração. O fato ocorreu na madrugada deste sábado (29), por volta das 2h30, durante briga em conveniência localizada na Avenida das Emas, no Bairro Esplanada I, em Chapadão do Sul – a 321 quilômetros da Capital.

Conforme o jornal O Correio News, o proprietário da conveniência contou à polícia que, a vítima estava com a esposa dentro do estabelecimento quando dois homens - ainda não identificados pela polícia - entraram no local.

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29/09/2018 14:07

Pintor é morto com facada no coração durante briga em conveniência

O fato ocorreu na madrugada deste sábado (29), por volta das 2h30, durante briga em conveniência localizada na Avenida das Emas, no Bairro Esplanada I, em Chapadão do Sul

Guilherme Henri

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Corpo de pintor coberto em área isolada pela Polícia Civil (Foto: O Correio News)Corpo de pintor coberto em área isolada pela Polícia Civil (Foto: O Correio News)
 

O pintor Adriano Antônio Ferreira, 34 anos, morreu depois de ser assassinado com facada no coração. O fato ocorreu na madrugada deste sábado (29), por volta das 2h30, durante briga em conveniência localizada na Avenida das Emas, no Bairro Esplanada I, em Chapadão do Sul – a 321 quilômetros da Capital.

Conforme o jornal O Correio News, o proprietário da conveniência contou à polícia que, a vítima estava com a esposa dentro do estabelecimento quando dois homens - ainda não identificados pela polícia - entraram no local.

Na saída dos suspeitos, o pintor disse algo e um dos assassinos chegou a retrucar para ele, “fica no seu buraco aí”.

Após a resposta, Adriano foi atrás dos dois homens e os três acabaram brigando na rua. No meio das agressões, o pintor acabou golpeado com uma faca na altura do coração. Depois disso, os homens fugiram sentido Bairro Flamboyant.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser chamado, mas o pintor morreu no local. A Polícia Civil esteve no local, ouviu testemunhas e não conseguiu encontrar a arma do crime.

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