Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:13

Buscar

Últimas notícias
X

Campo Grande

Homem mata atual marido da ex com seis facadas ao entregar filhos

Crime aconteceu na noite de ontem, no Parque Lageado

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/08/2018 às 11:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Homem identificado como Reginaldo é suspeito de ter matado com seis facadas o atual marido da ex-mulher durante discussão na noite de ontem, no Parque Lageado, em Campo Grande. A vítima foi atingida no peito, pescoço e barriga, foi socorrida por populares até à Unidade de Pronto Atendimento do Aero Rancho, mas não resistiu. Reginaldo fugiu em um veículo preto e até o momento não foi identificado. 

Segundo boletim de ocorrência, os fatos ocorreram por volta das 18 horas, em residência localizada na Rua Maria Del Horno Samper. Reginaldo teria ido ao local entregar os filhos à ex, quando teve início discussão com Valdimar. Ambos trocaram ofensas e passaram a se agredir, sendo separados por testemunhas. No entanto, logo em seguida eles voltaram a se agredir, ocasião em que Reginaldo pegou uma faca.

Depois de golpear Valdimar várias vezes com a arma no meio da rua, na frente de outras pessoas, ele fugiu. A Polícia Militar foi acionada e fez rondas pela região, bem como em diversos endereços cadastrados e unidades de saúde, a fim de encontrar o suspeito. No entanto, ele é dado como foragido. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga, como homicídio simples.

Leia Também

• Com o apoio do MSP, Operação Cronos mobiliza policiais civis de todo o país em prisões de autores de homicídio e feminicídio

• Homicídio de adolescente no Nova Aquidauana pode estar relacionado com rixa antiga

• No Pantanal, corpo de vítima de homicídio é resgatado uma semana depois do crime

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo