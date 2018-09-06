Jair Bolsonaro leva facada em campanha em Minas Gerais

Política
Jair Bolsonaro levou uma facada na tarde desta quinta-feira (6) durante um ato de campanha em Juiz de Fora, no Sul de Minas Gerais. De acordo com a assessoria de imprensa do candidato do PSL à Presidência, o corte foi 'superficial'.
Segundo o jornal “O Globo”, o capitão reformado estava sendo carregado por apoiadores quando sentiu dor. Ele foi retirado do local imediatamente por um carro da Polícia Federal e levado para a Santa Casa da cidade.
O colunista Lauro Jardim, do mesmo jornal carioca citado acima, disse que Bolsonaro usava um colete a prova de balas. No entanto, o golpe atingiu o abdomen do candidato, logo abaixo do colete.
Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, disse no Twitter que o pai não corre risco de morte.
"As informações que tenho são preliminares e neste tipo de situação sempre há muita notícia desencontrada. Mas chegou a mim que Jair Bolsonaro foi esfaqueado num evento em MG, mas está fora de risco de morte. Peço que orem por ele e sabendo de algo mais publico aqui", escreveu o candidato à Câmara dos Deputados.
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