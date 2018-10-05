Projetos fazem atividades alusivas ao Dia das Crianças em Aquidauana

Hoje (05.10), numa manhã de muita alegria, os alunos e instrutores dos Projetos Sociais do 7º Batalhão PM (Patrulha Mirim de Aquidauana e Anastácio e Bom de Bola, Bom na Escola), ao lado do Projeto Social desenvolvido pelo 1º Subgrupamento de Bombeiros Militares Independente (Bombeiros do Amanhã), participaram de um grande momento em comemoração ao “Dia das Crianças”.

Num ambiente muito agradável, os alunos primeiramente receberam os ‘parabéns’ pelo dia especial e palavras de incentivo do Comandante do 7º Batalhão PM (Tenente-coronel Amaral). Logo após, receberam também uma singela homenagem das mãos da Coordenadora de Projetos Sociais do 7º BPM (Capitã Cleide Maria), do Comandante dos Bombeiros de Aquidauana (Capitão Vinícius), e dos demais instrutores e colaboradores dos Projetos.

Cordenadora dos projetos, instrutores e alunos, reunidos em momento de confraternização

Logo em seguida, as crianças se alegraram disputando partidas de futebol, vôlei, queimada e outras atividades especialmente preparadas pelos amigos Bombeiros. O banho de piscina e um delicioso almoço também fizeram parte da programação.