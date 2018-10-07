Justiça Eleitoral de Aquidauana divulga cronograma do transporte de eleitores para domingo; veja

O juiz Juliano Duailibi Baugart, da 10ª Zona Eleitoral, com sede na cidade de Aquidauana, divulgou a lista com o cronograma de horários e locais de transporte de eleitores da zona rural do município, durante as eleições deste domingo. Serão escolhidos Deputado federal, Deputado estadual ou distrital, Senadores (dois candidatos diferentes), Governador e Presidente, exatamente nesta ordem.

O transporte dos eleitores ficará sob o encargo da Comissão de Transporte, instalada na Rua Bichara Salamene, s/nº, Centro, e será realizado utilizando-se de veículos credenciados pela Justiça Eleitoral, das 6h às 17h dos dias 7 e 28. A disposição dos horários e pontos de partida foram publicados no Diário Oficial da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul, pelo chefe de Cartório Fárbio César Dias Dantas, técnico judiciário.

Confira

PERCURSOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS

1. Partir da Estação Ferroviária, sito à Rua Bichara Salamene, s/nº. Parar na E.E.CEJAR, seguir pela Rua Estêvão Alves Corrêa até à Rua Giovane Toscano de Brito, convergir à esquerda e seguir até à E.E. Antônio Trindade (parar). Convergir à direita, seguir pela Rua Fernando Lucarelli Rodrigues, até a Vila dos Bancários (parar em frente ao Mercado Varejão Palma). Retornar pela Rua Castorina Leite Godoy, até a Rua Fernando Lucarelli Rodrigues, convergir à esquerda, em frente à Chácara Paiva, no sentido Nova Aquidauana, seguir até a Av. Mato Grosso do Sul, parar paralelamente à E.E. Marly Russo Rodrigues. Continuar até a Av. Timóteo de Oliveira Proença, convergir à direita, seguir até atingir a BR – 419 (Aquidauana – Rio Negro), convergir à direita seguir até à Rua Estevão Alves Corrêa; convergir à esquerda para Rua Aniceto Rondon, parar em frente a E.E. Mal. Deodoro. A seguir e convergir à direita para a Rua XV de Agosto, seguir até a Av. Dr. Sabino (Pantaneta), convergir à esquerda, seguir até à E.E. Prof. Antônio Salustio Areias (parar). Seguir e convergir à direita na Rua Roberto Scaff, seguir até a Rua XV de Agosto, convergir à esquerda, seguir por ela e parar em frente ao I.E. Falcão. Seguir e convergir à direita na Rua José Bonifácio, parar em frente à E.E.CEJAR, seguir até à Rua Pandiá Calógeras, convergir à esquerda, seguir até Rua Sete de Setembro, convergir à esquerda, seguir até à Rua Manoel Aureliano da Costa, convergir à esquerda na Rua Bichara Salamente, chegando ao ponto de partida.

Horário da 1ª partida: 8 horas – 2ª partida: 10 horas

Horário da 3ª partida: 13 horas – 4ª partida: 15 horas

2. Partir da Estação Ferroviária, sito à Rua Bichara Salamene, s/nº, seguir até à Rua Teodoro Rondon, convergir à esquerda na Rua Sete de Setembro, seguir e parar em frente a Capelinha do Guanandy, convergir à esquerda para a Rua Duque de Caxias, seguir por ela e parar em frente ao Posto de Saúde. Seguir até a Rua Francisco Pereira Alves, convergir para a direita, parar em frente ao CAIC. A seguir convergir à esquerda, seguir pela Rua Felipe Orro até a Rua Ofrassilio Nunes Lopes, parar. Convergir à direita e seguir até a Rua Antônio Campello, parar em frente ao Asilo São Francisco. Seguir até a Rua Veriano Rodrigues Chagas, convergir à esquerda e por ela seguir até a Rua Mário Guerreiro, convergir à direita, seguir e parar em frente à E.E. Profª. Dóris Mendes Trindade. Seguir até à Rua José Duarte (Mercado Vale Verde), convergir à direita, seguir até à Rua Carlos Ferreira Bandeira, convergir à esquerda e parar em frente à E.E. Felipe Orro, seguir até à Rua Geovane Toscano de Brito, convergir à direita e parar em frente à E.M. Erso Gomes, convergir à esquerda para a Rua Oscar Trindade de Barros, seguir por ela e parar paralelamente ao PETI URBANO. Convergir à direita para a Rua Bichara Salamene, seguir por ela até a Rua Quintino Bocaiúva, convergir à esquerda e parar em frente à E. M. Rotary; seguir até a Rua Marechal Mallet, convergir para a direita, seguir por ela e parar paralelamente à E.E. Candido Mariano. Seguir até à Rua Manoel Aureliano da Costa, convergir à direita e parar no ponto de partida.

Horário da 1ª partida: 8 horas – 2ª partida: 10 horas

Horário da 3ª partida: 13 horas – 4ª partida: 15 horas

3. Partir da Estação Ferroviária, sito à Rua Bichara Salamene, s/nº, com destino às localidades rurais de Três Barras, Colônia 15 de Agosto e Morrinho, retornar pela Rua Antonio Campello, até à Rua Francisco Pereira Alves, convergir à direita, parar em frente ao CAIC, seguir até à Rua Duque de Caxias, convergir à esquerda e seguir até à Rua Luiz da Costa Gomes, convergir à direita e seguir até à Rua Joaquim Alves Ribeiro, convergir à esquerda até a Rua Aniceto Rondon e parar em frente E. E. Marechal Deodoro. Seguir até a Rua Estêvão Alves Corrêa, convergir à esquerda e seguir até a Av. Dr. Sabino (Pantaneta) e parar paralelamente à Estação Rodoviária. Seguir pela Av. Dr. Sabino (Pantaneta), até a Rua Treze de Junho e convergir à direita e parar na E.E. Prof. Antonio Salustio Areias; seguir pela Rua Treze de Junho e convergir à direita para a Rua Roberto Scaff, seguir até à Rua XV de Agosto, convergir à esquerda, seguir e parar em frente ao I.E. Falcão, seguir e convergir à direita para a Rua José Bonifácio, parar em frente à E.E. CEJAR, seguir até à Rua Pandiá Calógeras, convergir à esquerda e seguir até a Rua Sete de Setembro, convergir à esquerda, seguir até à Rua Manoel Aureliano da Costa, convergir à esquerda na Rua Bichara Salamente, chegando ao ponto de partida.

Horário da 1ª partida: 8 horas – 2ª partida: 10 horas

Horário da 3ª partida: 13 horas – 4ª partida: 15 horas

4. Partir da Estação Ferroviária, sito à Rua Bichara Salamene, s/nº, seguir até à Rua Teodoro Rondon, convergir à esquerda na Rua Sete de Setembro e seguir até a Rua Quintino Bocaiúva, convergir à esquerda e seguir até a Rua Bichara Salamene, até atingir a Rodovia CERA, convergir à esquerda e entrar na Avenida contorno da Vila Quarenta, parar e seguir por ela e parar em frente ao posto de saúde; retornar à Rodovia CERA, parar em frente a EE. Prof. Luiz Mongelli, seguir até a Rua Miguel Lanzelotti, acesso ao conjunto habitacional São Francisco, parar em frente à creche Mariza Scaff. Seguir e convergir à esquerda o acesso à vila São Pedro e seguir pela Rua José Duarte até à Rua Mario Guerreiro, convergir à direita e seguir até a E. E. Profª. Dóris Mendes Trindade, parar. Retornar á Rua José Duarte. Convergir à direita, seguir até o Previsul, contornar e seguir até a Rua Carlos Ferreira Bandeira, convergir à esquerda e parar em frente a E.E. Felipe Orro. Convergir à esquerda na Rua José Duarte, seguir até a Rua Oscar Trindade de Barros, convergir à esquerda, seguir e parar paralelamente ao PETI URBANO, seguir e convergir à direita pela Rua Bichara Salamene, seguir por ela até a Rua Quintino Bocaiúva, convergir à esquerda e parar em frente à E. M. Rotary; seguir até a Rua Marechal Mallet, convergir para a direita, seguir por ela e parar paralelamente à E.E. Candido Mariano. Seguir até à Rua Manoel Aureliano da Costa, convergir à direita e parar no ponto de partida.

Horário da 1ª partida: 8 horas – 2ª partida: 10 horas

Horário da 3ª partida: 13 horas – 4ª partida: 15 horas ?

5. Partir da Estação Ferroviária, sito à Rua Bichara Salamene, s/nº. Convergir à direita na Rua Estêvão Alves Corrêa e parar na E.E.CEJAR, seguir pela Rua Estêvão Alves Corrêa e convergir à esquerda Rua Giovanni Toscano de Brito e seguir até a Ponte João Dias, convergir à direita na Rua Santa Marta, seguir até a Av. Mato Grosso do Sul, e convergir à direita, parar paralelamente à E. E. Marly Russo, seguir até a Rua Filinto Müller e convergir à esquerda e seguir até o Conjunto Habitacional Cristóvão de Albuquerque – Nova Aquidauana (parada). Faz o retorno pela Rua Filinto Müller e segue até a Av. Mato Grosso do Sul, convergir à direita e seguir em direção à Rua Fernando Rodrigues Lucarelli e seguir até a Rua Giovani Toscano de Brito, parar em frente à E. E. Cel. Antônio Trindade, seguir até a E. M. Erso Gomes (parada). Seguir até a Rua Carlos Ferreira Bandeira e convergir à esquerda e seguir até a E. E. Felipe Orro (parada). Seguir até a Rua José Duarte e convergir à direita até a Rua Mário Guerreiro (31 de Março) e convergir à esquerda, parar na E. E. Dóris Mendes Trindade. Seguir até a Rua Veriano Rodrigues Chagas, convergir à esquerda e seguir até a Rua Antônio Campelo. Convergir à direita e seguir até a Rua Francisco Pereira Alves e parar em frente ao CAIC. Seguir até a Rua Duque de Caxias e convergir à esquerda. Seguir até a Av. Dr. Sabino (Pantaneta) e converge à direita. Seguir até a Rua dos Ferroviários e virar à esquerda. Seguir até a Rua Bichara Salamene, convergir à direita e retornar ao ponto de partida.

Horário da 1ª partida: 8 horas – 2ª partida: 10 horas

Horário da 3ª partida: 13 horas – 4ª partida: 15 horas

PERCURSOS QUE COMPREENDEM AS FAZENDAS DA REGIÃO DA BR 419

6. Partindo da Fazenda Campo Formoso, percorrendo a BR 419 (Aquidauana/Rio Negro) passando pela Fazenda Santana e Fazenda Taboco até a sede do Município, parando na Estação Ferroviária, onde ficará instalada a comissão de transporte. Horário de saída: 7 horas Retorno: 16 horas PERCURSOS QUE COMPREENDEM A REGIÃO DE CIPOLÂNDIA E ASSENTAMENTOS 7. Partindo da Estação Ferroviária em Aquidauana, percorrendo os Assentamentos Indaiá I, II, III e IV com destino ao Distrito de Cipolândia.

Horário da 1ª partida: 7 horas

Retorno: 14 horas

8. Partindo da região da ponte do Grego (estrada Cipolândia/Campo Grande) com destino ao Distrito de Cipolândia.

Horário da 1ª partida: 7:30 horas

Retorno: 11:00 horas

Horário da 2ª partida: 13:30 horas

Retorno: 17:00 horas

9. Partindo do Acampamento Pantanal, passa pela região do Cedro, com destino ao Distrito de Cipolândia.

Horário da 1ª partida: 7:30 horas

Retorno: 11: horas

Horário da 2ª partida: 13:30 horas

Retorno: 17: horas

10. Partindo do Distrito de Cipolândia, percorrendo os Assentamentos Indaiá I, II, III e IV com destino à sede do Município, dirigindo-se à Estação Ferroviária, onde ficará instalada a comissão de transporte.

Horário de saída: 7 horas

Retorno: 14 horas

PERCURSOS QUE COMPREENDEM A REGIÃO DAS ALDEIAS CÓRREGO SECO E LIMÃO VERDE

11. Partindo da Aldeia Córrego Seco, passando pela Aldeia Limão Verde, com destino à sede do Município, até a sede da Estação Ferroviária onde ficará instalada a comissão de transporte.

Horário de saída: 8:30 horas

Retorno: 13:30 horas

12. Partindo da Estação Ferroviária em Aquidauana com destino à Aldeia Limão Verde e Aldeia Córrego Seco.

Horário de saída: 8 horas

Retorno: 14 horas

PERCURSOS QUE COMPREENDEM A REGIÃO DO DISTRITO DE TAUNAY E ALDEIAS ADJACENTES.

13. Partindo da Aldeia Colônia Nova, passando pela Aldeia Ipegue, até a Aldeia Bananal, passando pelas Aldeias Água Branca/São José/Morrinho e Lagoinha até o Distrito de Taunay

Horário da 1ª partida: 7 horas

Retorno: 10 horas

Horário da 2ª partida: 13 horas

Retorno: 16 horas

14. Partindo da Estação Ferroviária em Aquidauana com destino ao Distrito de Taunay.

Horário da 1ª partida: 8 horas

Retorno: 15 horas

PERCURSOS QUE COMPREENDEM A REGIÃO DOS DISTRITOS DE CAMISÃO E PIRAPUTANGA.

15. Partindo da Estação Ferroviária em Aquidauana, passando pelo Distrito de Camisão e pela Furna dos Baianos II e seguindo até o Distrito de Piraputanga.

Horário da 1ª partida: 7:30 horas

Horário da 2ª partida: 14 horas

Retorno: 10 horas

Retorno: 16:30 horas