Incêndio no Bairro Guanandy mobiliza 2 caminhões do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado nesta segunda-feira (8) às 23 horas por vizinhos de uma casa abandonada localizada na Rua João de Almeida Castro, Bairro Guanandy, em Aquidauana. Mais de 6 mil litros foram utilizados para conter as chamas que se alastravam rapidamente no local. Ainda não se sabe as causas do incêndio e não havia ninguém no local.

Conforme o registro dos Bombeiros, havia três edificações de alvenaria abandonadas e um barraco de madeira ao lado. Quando os militares chegaram, o fogo se alastrou no barraco e em vários amontoados de lixo e madeira espalhados pelo quintal.