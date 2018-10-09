Incêndio no Bairro Guanandy mobiliza 2 caminhões do Corpo de Bombeiros

Aquidauana
Mais de 6 mil litros de água foram usados para conter as chamas; a casa estava abandonada
Crédito do vídeo: Redação
O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado nesta segunda-feira (8) às 23 horas por vizinhos de uma casa abandonada localizada na Rua João de Almeida Castro, Bairro Guanandy, em Aquidauana. Mais de 6 mil litros foram utilizados para conter as chamas que se alastravam rapidamente no local. Ainda não se sabe as causas do incêndio e não havia ninguém no local.
Conforme o registro dos Bombeiros, havia três edificações de alvenaria abandonadas e um barraco de madeira ao lado. Quando os militares chegaram, o fogo se alastrou no barraco e em vários amontoados de lixo e madeira espalhados pelo quintal.
Combatendo as chamas em duas frentes com dois caminhões-tanque, um teve de ser reabastecido até a extinção dos focos de incêndio. O local estava abandonado e o proprietário não foi identificado.
Os vizinhos foram orientados a avisar ao dono sobre o ocorrido, caso este apareça.
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