PMA autua assentado por incêndio e desmatamento ilegal de 4 hectares

Nioaque
A supressão da vegetação foi realizada com uso de máquinas e o infrator ainda realizou a queima do material lenhoso
Durante fiscalização no assentamento rural Palmeira no município de Nioaque, Policiais Militares Ambientais de Jardim flagraram nesta quarta-feira (26), um desmatamento de vegetação de cerrado no lote 4, que fora executado sem autorização ambiental. A supressão da vegetação foi realizada com uso de máquinas e o infrator ainda realizou a queima do material lenhoso nas leiras, também sem autorização do órgão ambiental competente.
A área desmatada foi medida em GPS e perfez 4 hectares. Contra o infrator, residente no assentamento, foi confeccionado auto de infração administrativo e arbitrada multa de R$ 1.200,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.
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