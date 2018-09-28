Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:28

Buscar

Últimas notícias
X

Nioaque

PMA autua assentado por incêndio e desmatamento ilegal de 4 hectares

A supressão da vegetação foi realizada com uso de máquinas e o infrator ainda realizou a queima do material lenhoso

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/09/2018 às 09:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Durante fiscalização no assentamento rural Palmeira no município de Nioaque, Policiais Militares Ambientais de Jardim flagraram nesta quarta-feira (26), um desmatamento de vegetação de cerrado no lote 4, que fora executado sem autorização ambiental. A supressão da vegetação foi realizada com uso de máquinas e o infrator ainda realizou a queima do material lenhoso nas leiras, também sem autorização do órgão ambiental competente.

A área desmatada foi medida em GPS e perfez 4 hectares. Contra o infrator, residente no assentamento, foi confeccionado auto de infração administrativo e arbitrada multa de R$ 1.200,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

Leia Também

• PMA de Jardim autua fazendeira por desmatamento ilegal

• PMA prende e multa em R$ 6,7 mil seis homens por pesca ilegal no rio Aquidauana

• PMA realiza fiscalização e orienta pescadores do rio Taquari

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo