PMA de Jardim autua fazendeira por desmatamento ilegal

A PMA de Jardim realizou vistoria em uma propriedade rural no município, durante a Operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal, e verificou ontem (25), que mais uma área de vegetação nativa do bioma cerrado havia sido desmatada ilegalmente. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 10,64 hectares destruídos.

A pecuarista (38) residente em Sidrolândia, suprimiu a vegetação ente os anos de 2013 e 2015 e não possuía autorização ambiental para a atividade e no lugar da floresta desmatada havia pastagem para a criação de gado no local. Pequena parte da madeira proveniente da vegetação desmatada ainda estava no local.