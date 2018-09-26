PMA de Jardim autua fazendeira por desmatamento ilegal

Crime ambiental
A pecuarista (38) residente em Sidrolândia, suprimiu a vegetação ente os anos de 2013 e 2015
A PMA de Jardim realizou vistoria em uma propriedade rural no município, durante a Operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal, e verificou ontem (25), que mais uma área de vegetação nativa do bioma cerrado havia sido desmatada ilegalmente. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 10,64 hectares destruídos.
A pecuarista (38) residente em Sidrolândia, suprimiu a vegetação ente os anos de 2013 e 2015 e não possuía autorização ambiental para a atividade e no lugar da floresta desmatada havia pastagem para a criação de gado no local. Pequena parte da madeira proveniente da vegetação desmatada ainda estava no local.
A infratora foi autuada e recebeu multa administrativa de R$ 3.192,00. Ela também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. Foi notificada também a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.
OPERAÇÃO CERVO DO PANTANAL
A PMA continua realizando vistorias relativas à operação Cervo-do-Pantanal contra o Desmatamento, em parceria com o Ministério Público Estado (MPE), nas propriedades rurais. Em todo o Estado, no primeiro semestre foram 63 proprietários rurais autuados, sendo vistoriado um total de 1.807,75 hectares de desmatamentos ilegais e foram aplicadas multas que chegam a mais de 1,3 milhões de reais.
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