PMA desmonta acampamento de caça e pesca no Rio Miranda, no 'arrombado'

Policiais Militares Ambientais de Miranda desmontaram um acampamento de caça e pesca ilegais no município. O fato ocorreu durante fiscalização ontem (23) à tarde, no rio Miranda, em uma região conhecida como “arrombado”. No acampamento foram apreendidos 46 anzóis de galho, uma rede de pesca, um molinete com vara, cobertores, uma arapuca que estava armada para captura de animais, um machado, lonas, redes de dormir, colchões, galões plásticos e caixas de isopor.

No acampamento não havia nenhuma pessoa, mas havia madeira em uma fogueira utilizada, provavelmente na noite anterior. Possivelmente os infratores fugiram, antes da chegada dos Policiais. Durante a operação, vários pescadores foram fiscalizados e estavam todos legalizados. Porém, foram cortados 36 anzóis de galho (petrechos proibidos) que estavam armados no rio.