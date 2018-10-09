Nota de falecimento do senhor Carlos Silva Filho

Luto
O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana
É com pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro e os familiares de Carlos Silva Filho, comunicam seu falecimento ocorrido nesta terça-feira. O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento está previsto para hoje, às 16h30min no Cemitério Municipal de Aquidauana. Aos que comparecerem a família enlutada agradece.
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