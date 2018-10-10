Concurso de Miss e Mistar terá show com cantor Chicão Castro em Aquidauana

Aquidauana
Evento acontece nesta quinta-feira, às 20 horas, no Clube Santo Cruz
Nesta quinta-feira, 11 de outubro, às 20 horas, no Clube Santo Cruz, acontece o 44° Concurso Miss e Mister Aquidauana. O evento que movimentou a cidade em outras épocas é uma realização da Prefeitura Municipal.
Após onze anos, chegou o dia tão esperado e o retorno é em grande estilo com desfile dos candidatos e candidatas e show com o renomado cantor Chicão Castro.
Concorrem 20 jovens aquidauanenses, sendo dez meninas e dez rapazes, na faixa etária de 16 a 23 anos, que representam as escolas públicas e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus de Aquidauana.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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