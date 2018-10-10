Posto de combustíveis é assaltado por bandidos, sendo um deles do Regime Semiaberto

Ontem (9), por volta das 20h10, dois homens em uma motocicleta prata chegaram a um posto de combustíveis localizado na Rua dos Ferroviários, esquina com o Cemitério de Aquidauana e anunciaram o assalto. Os bandidos colocaram as vítimas, dois frentistas, de joelhos e passaram a ameaça-los, dizendo que se alguém reagisse iria morrer, deixando subentendido que estavam armados.

Os bandidos levaram 3 mil reais, uma chave de um veículo e dois aparelhos celulares. As vítimas disseram à Polícia, mais tarde, que reconheceriam os autores do assalto, já que um deles tirou o capacete.