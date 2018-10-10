Posto de combustíveis é assaltado por bandidos, sendo um deles do Regime Semiaberto

Aquidauana
Força Tática do 7º Batalhão da PM localizou e prendeu o assaltante foragido
Ontem (9), por volta das 20h10, dois homens em uma motocicleta prata chegaram a um posto de combustíveis localizado na Rua dos Ferroviários, esquina com o Cemitério de Aquidauana e anunciaram o assalto. Os bandidos colocaram as vítimas, dois frentistas, de joelhos e passaram a ameaça-los, dizendo que se alguém reagisse iria morrer, deixando subentendido que estavam armados.
Os bandidos levaram 3 mil reais, uma chave de um veículo e dois aparelhos celulares. As vítimas disseram à Polícia, mais tarde, que reconheceriam os autores do assalto, já que um deles tirou o capacete.
A partir de então, foi constado que um dos suspeitos poderia ser preso do Regime Semi Aberto que não havia se apresentado no presídio nesta terça-feira. Equipes da Força Tática, Rádio Patrulha de Aquidauana e Anastácio e GETAM, fizeram rondas pela região;
R.S., vulgo “Horror”, foi preso pela Força Tática do 7º Batalhão da PM na Rua Projetada C. As vítimas foram encaminhadas até o local da prisão para fazer o reconhecimento. Os frentistas reconheceram R.S. e a moto usada no crime.
Autor e motocicleta foram encaminhados à DP de Aquidauana. No boletim de ocorrência, não há informações sobre o paradeiro do outro assaltante.
*Com informações de Ivyara Dias
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