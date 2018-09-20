Jovem da Capital é abordada por assaltantes e joga celular pelo muro do vizinho

Reação inesperada

Conforme a jovem, o passageiro da moto desceu e exigiu o telefone celular. "Vi que ele parecia estar apenas com o dedo, simulando estar armado. Até fiquei olhando, procurando, porém, como não vi nada, tive essa reação. Eu joguei o celular na casa de uma pessoa desconhecida e fiquei repetindo: Agora não tenho mais celular! Agora não tenho mais celular! Ele não acreditou, ficou meio bobo me olhando no meio da rua e foi embora", ressaltou.

Em seguida, a proprietária já saiu da casa, abriu o portão e chamou Paulinha para entrar. "Ela me deu água, pediu que eu ficasse calma e devolveu o meu celular. Tive uma reação desta acho que por conta da raiva que já passei. A outra vez, em setembro do ano passado, foi quando eu estava em um restaurante no bairro Taquarussu, perto da minha casa. Quando o assaltante fechou as portas do local, fui para um canto e escondi o celular. Em seguida, fiquei lá observando alguma tatuagem e vi até o momento em que ele pegou a chave do carro de um cliente", lamentou.