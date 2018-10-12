Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:21

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana e Anastácio

Neste 12 de outubro, Rede de Amigos entrega mais de 9 mil brinquedos a crianças carentes

Pelo 7º ano consecutivo, ação solidária faz a alegria dos pequenos que vivem em situação de vulnerabilidade

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/10/2018 às 11:48

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-0115
dsc-0122
dsc-0020
dsc-0130
dsc-0167
dsc-0023
dsc-0088

Hoje (12) foi um dia de festa e muita emoção para crianças carentes que vivem em Aquidauana e Anastácio. Após a campanha de arrecadação que mobilizou as duas cidades, a Rede de Amigos entregou pela manhã mais de 9 mil brinquedos às crianças que vivem em condições insalubres. Sem o apoio da organização, elas não teriam essa oportunidade.

Pelo sétimo ano consecutivo, a Rede de Amigos realiza a ação social, além de outras datas como a Páscoa, por exemplo. Bruno Areco, de 26 anos, é um dos organizadores do projeto. No mês passado (setembro), Areco afirmou que já havia arrecadado 14 mi reais para a aquisição dos brinquedos.

Leia Também

• Rede de Amigos quer doar mais de 10 mil briquedos no Dia 12 de outubro

• Rede de Amigos realiza churrasco solidário com telão para estréia do Brasil na Copa do Mundo

Os brinquedos foram coletados nos pontos de doação: Posto JC, Selaria Pioneira, Lojas Gazin e Casa e Cozinha. O grupo passou por todos os bairros da cidade, fazendo a alegria da criançada.

A iniciativa

A Rede de Amigos surgiu depois que um dos integrantes viu uma criança em situação de vulnerabilidade brincando sozinha, quase nua. O fato gerou comoção e foi repassado para outros amigos, que se solidarizaram e passaram a ajudar. À época, foram doados mais de 150 brinquedos a este menino e outras crianças.  Desde então a Rede só aumentou e passou a contar com gama ainda maior de membros e colaboradores.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo