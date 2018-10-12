Neste 12 de outubro, Rede de Amigos entrega mais de 9 mil brinquedos a crianças carentes

Aquidauana e Anastácio
Pelo 7º ano consecutivo, ação solidária faz a alegria dos pequenos que vivem em situação de vulnerabilidade
Hoje (12) foi um dia de festa e muita emoção para crianças carentes que vivem em Aquidauana e Anastácio. Após a campanha de arrecadação que mobilizou as duas cidades, a Rede de Amigos entregou pela manhã mais de 9 mil brinquedos às crianças que vivem em condições insalubres. Sem o apoio da organização, elas não teriam essa oportunidade.
Pelo sétimo ano consecutivo, a Rede de Amigos realiza a ação social, além de outras datas como a Páscoa, por exemplo. Bruno Areco, de 26 anos, é um dos organizadores do projeto. No mês passado (setembro), Areco afirmou que já havia arrecadado 14 mi reais para a aquisição dos brinquedos.
Os brinquedos foram coletados nos pontos de doação: Posto JC, Selaria Pioneira, Lojas Gazin e Casa e Cozinha. O grupo passou por todos os bairros da cidade, fazendo a alegria da criançada.
A iniciativa
A Rede de Amigos surgiu depois que um dos integrantes viu uma criança em situação de vulnerabilidade brincando sozinha, quase nua. O fato gerou comoção e foi repassado para outros amigos, que se solidarizaram e passaram a ajudar. À época, foram doados mais de 150 brinquedos a este menino e outras crianças. Desde então a Rede só aumentou e passou a contar com gama ainda maior de membros e colaboradores.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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