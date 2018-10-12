Neste 12 de outubro, Rede de Amigos entrega mais de 9 mil brinquedos a crianças carentes

Hoje (12) foi um dia de festa e muita emoção para crianças carentes que vivem em Aquidauana e Anastácio. Após a campanha de arrecadação que mobilizou as duas cidades, a Rede de Amigos entregou pela manhã mais de 9 mil brinquedos às crianças que vivem em condições insalubres. Sem o apoio da organização, elas não teriam essa oportunidade.

Pelo sétimo ano consecutivo, a Rede de Amigos realiza a ação social, além de outras datas como a Páscoa, por exemplo. Bruno Areco, de 26 anos, é um dos organizadores do projeto. No mês passado (setembro), Areco afirmou que já havia arrecadado 14 mi reais para a aquisição dos brinquedos.