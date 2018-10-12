Sem motivo aparente, rapaz dá socos em companheira na Av. Mato Grosso

Aquidauana
Mulher de 34 anos registrou boletim de ocorrência contra o amásio de 19
Madrugada desta sexta-feira (12) feriado nacional, caso de lesão corporal dolosa chegou ao conhecimento dos policiais da Primeira Delegacia de Aquidauana. Às 1h30, uma mulher de 34 relatou que estava com seu companheiro em casa, com quem tem um relacionamento há 9 meses, quando decidiram sair de moto.
O casal foi até à Avenida Mato Grosso do Sul para comprar cerveja e retornar à casa. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz passou a agredi-la sem motivo aparente e socou a vítima que estava em cima da moto.
Entretanto, conforme o registro policial, a vítima não ficou com nenhuma lesão aparente e o suspeito ainda teria a jogado no chão. O caso foi registrado na manhã de hoje.
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