Aos 22 anos, Corpo de Bombeiros de Aquidauana já atendeu 900 acidentes só em 2018

O Corpo de Bombeiros completa nesta segunda-feira, dia 15 de outubro, 22 anos de serviços prestados à população de Aquidauana e região. A data será comemorada com uma atividade interna entre os 51 servidores efetivos lotados no município e também com muito trabalho. Por dia, a unidade atende, em média, 3 acidentes de trânsito.

Esse tipo de ocorrência é a que mais exige esforços da corporação, contabilizando 900 casos entre o dia primeiro de janeiro e esta segunda-feira. Além disso, no mesmo período os bombeiros atenderam ainda 210 ocorrências de incêndio e 54 tentativas de suicídio. Além de Aquidauana, a equipe também atende Anastácio, Miranda, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e o distrito de Palmeiras.

Há quatro meses à frente do batalhão, o capitão Vinicius Barbosa Gonçalves se coloca à disposição da população. “A comunidade pode contar com nossos bombeiros e também comigo. Temos focado melhorar nosso atendimento à população a cada dia. Quem precisar, pode ligar 193 que estamos prontos para darmos uma resposta imediata”, disse.

Colaborou Luiz Guido Jr.