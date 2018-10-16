Aquidauanense fica em terceiro na Trilha dos Jogos Radicais de Campo Grande

A aquidauanense Natalia Duarte, de 28 anos, ficou em terceiro lugar na classificação geral da Corrida de Trilha da 2ª Edição dos Jogos Radicais Urbanos realizados no final de semana, em Campo Grande. Ex-praticante de boxe, ela, que começou a correr há três anos, faturou medalha e R$ 450 de premiação.

Ao todo, 700 atletas de vários estados participaram dos jogos. As provas foram válidas para as etapas nacionais e estaduais nas modalidades de Corrida de Trilha, Mountain Bike e Stand Up Paddle. Na Corrida de Trilha, a largada kids, com 2 km para crianças de 13 a 15 anos, foi às 15 horas de sábado, e a largada oficial adulto às 16 horas, com percurso de 7,8 km, passando pelos parques, dois dos cartões postais mais bonitos de Campo Grande.