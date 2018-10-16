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Aquidauanense fica em terceiro na Trilha dos Jogos Radicais de Campo Grande

Competição foi realizada neste final de semana

Renan Nucci

Publicado em 16/10/2018 às 14:27

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Corrida do choque 2°lugar no geral
Corrida de obstáculos Bravo rústic run em Cuiabá MT 2°lugar no geral
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Pódio de Cuiabá MT
Corrida na reserva Canindé 1°lugar no geral
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Pódio jogos urbanos
Jogos radicais urbanos 3°no geral
Corrida do choque

A aquidauanense Natalia Duarte, de 28 anos, ficou em terceiro lugar na classificação geral da Corrida de Trilha da 2ª Edição dos Jogos Radicais Urbanos realizados no final de semana, em Campo Grande. Ex-praticante de boxe, ela, que começou a correr há três anos, faturou medalha e R$ 450 de premiação.

Ao todo, 700 atletas de vários estados participaram dos jogos. As provas foram válidas para as etapas nacionais e estaduais nas modalidades de Corrida de Trilha, Mountain Bike e Stand Up Paddle. Na Corrida de Trilha, a largada kids, com 2 km para crianças de 13 a 15 anos, foi às 15 horas de sábado, e a largada oficial adulto às 16 horas, com percurso de 7,8 km, passando pelos parques, dois dos cartões postais mais bonitos de Campo Grande.

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