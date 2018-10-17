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Rapaz cai de Biz ao ir para o serviço e tem moto escondida antes do socorro

Informações preliminares dão conta de que o veículo estava com a documentação atrasada

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/10/2018 às 10:05

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Crédito do vídeo: Redação

Um rapaz de 32 anos sofreu um acidente de moto na manhã desta quarta-feira (17) ao ir para o serviço. A queda aconteceu na Rua Projetada 11, Bairro Jardim Aeroporto 2, em Aquidauana.

Ele seguia em uma Biz e teria caído sozinho. Entretanto, antes do Resgate do Corpo de Bombeiros realizar os primeiros atendimentos, a moto do rapaz foi escondida por terceiros. Informações preliminares dão conta de que a moto estava com a documentação atrasada.

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Os Bombeiros encaminharam o motociclista ao hospital de Aquidauana, com possível fratura na costela e escoriações nas mãos e parte da cintura.

A PM foi acionada e faz diligências para encontrar o veículo escondido.

Vídeo: Luiz Guido

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