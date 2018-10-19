Iniciativa fomenta venda de produtos feitos por artesãos de Aquidauana

Artesão de Aquidauana estão expondo seus produtos e vendendo no Calçadão da Sete, no centro da Cidade, como forma de gerar renda. A iniciativa é desenvolvida pela prefeitura, por meio da Fundação de Cultura e Turismo, para fomentar a venda dos produtos produzidos pela comunidade.

Lá são comercializados diversos objetos que podem servir de presente ou mimo para a residência. Conforme apurado, eles ficam até às 16 horas. Em uma semana de cada mês, conforme o projeto, ele vão colocar os produtos à venda no local, sempre na segunda-feira e também na sexta-feira.

Colaborou Luiz Guido Jr.