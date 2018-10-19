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Assassinato

PM de Rio Verde encontra suspeito de matar trabalhador rural em fazenda de Aquidauana

Como Fabrício não foi preso em flagrante, foi indiciado e liberado depois

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/10/2018 às 08:47

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A Polícia Militar de Rio Verde encontrou ontem (18) no final da tarde, o suspeito de matar o colega, com 6 golpes de punhal. O trabalhador rural Manoel Rubens Garcia, de 58 anos, foi assassinado na última terça-feira (16) à noite em fazenda localizada na região do Pantanal da Nhecolândia, na zona rural de Aquidauana.

Informações preliminares apontam que, como o suspeito identificado até o momento por Fabrício, não foi preso em flagrante, ele foi indiciado e depois liberado. O caso segue para investigação policial.

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O caso

Fabrício e a vítima teriam se desentendido por causa de ração de gado na sede da fazenda, na tarde de terça-feira (16). De acordo com a Polícia Civil, os dois chegaram a discutir seriamente, mas foram separados por amigos. À noite, Fabrício encontrou Manoel sentado em uma cadeira da casa e o atacou por trás.

A vítima levou aproximadamente seis golpes na nuca e morreu no local, em razão de grave ferimento que rompeu artéria do pescoço. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana. O Setor de Investigações Gerais (SIG) e Perícia Criminal da Polícia Civil realizou buscas pelo suspeito que fugiu e foi encontrado nesta quinta-feira (18).

*Colaborou Ivynara Dias.

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