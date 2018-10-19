Prefeitura e Senar formam mais uma turma do curso de informática

Aquidauana
Dessa vez, as aulas ficaram a cargo do instrutor Samuel Marques
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social e em parceria com Sindicato Rural e Senar/MS, finalizam mais uma turma do curso de informática básica.
Dessa vez, as aulas ficaram a cargo do instrutor Samuel Marques, que enfatizou o início da era digital, suas atribuições e a evolução tecnológica. Também trabalho o pacote office, sendo o mesmo um dos recursos mais usados hoje no mercado de trabalho, o curso foi distribuído em 04 dias, entre aulas teóricas e práticas, durante os períodos matutino e vespertinos.
Os cursos são parte das políticas públicas adotadas pelo prefeito Odilon Ribeiro para que a prefeitura possa ajudar a comunidade de forma gratuita na capacitação profissional e geração de renda.
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