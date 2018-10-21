Inscrições para cursos técnicos integrados gratuitos com 160 vagas em Aquidauana

IFMS
Ao todo, são oferecidas 1.350 vagas distribuídas em dez municípios
Seguem até 5 de novembro as inscrições no Exame de Seleção 2019, processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados oferecidos gratuitamente pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Nesse tipo de curso, o estudante cursa o ensino médio e um curso técnico ao mesmo tempo.
As 1.350 vagas são ofertadas pelos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
São nove opções de cursos técnicos: Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.
O interessado deve ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro de 2019. Outro requisito é ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome, já que o número deve ser informado no ato da inscrição. Saiba mais sobre os documentos necessários para participar do processo seletivo
Inscrições - Devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde também está publicado o edital de abertura do processo seletivo.
Na Página do Candidato, o primeiro passo é fazer o cadastro. Quem já é cadastrado no sistema não precisa preencher os dados novamente. Depois, é só fazer a inscrição, escolhendo uma das opções de campus, curso e turno oferecidos.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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