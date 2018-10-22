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Aquidauana

Bombeiros informa que telefone 193 está com problemas nesta segunda-feira

O CBMS orienta a população para que ligue nos telefones 2900 ou pelo celular 999720875

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/10/2018 às 16:23

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O Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana emitiu comunicado nesta segunda-feira (22) informando que o telefone do socorro, o 193, está com problemas. Segundo o capitão Vinícius Barbosa, quando o cidadão faz a ligação, ainda escuta o tom de chamado, entretanto, o telefone não toca na base.

“Orientamos a população para que ligue no 2900 ou pelo celular 999720875. Essa falha da operadora está ocorrendo há vários dias e ainda não conseguira detectar qual é o problema e a origem, ou seja, de qual central está partindo a falha”, explicou o capitão Barbosa.

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