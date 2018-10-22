Rapaz é preso em flagrante após furtar caixa térmica em loja de pesca e turismo

Aquidauana
Um funcionário correu atrás do suspeito e o alcançou em frente a uma livraria
A Força Tática da PM foi acionada nesta segunda-feira após receber o chamado de um furto em loja de pesca e turismo localizada na Estêvão Alves Correia, Bairro Alto, em Aquidauana. O curioso é que o rapaz de 27 anos foi preso em flagrante após um funcionário da loja correr atrás e alcança-lo em frente a uma livraria, com a caixa térmica furtada.
Os policiais deram voz de prisão em flagrante. O autor foi conduzido à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.
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