Dono de farmácia flagra funcionário furtando remédios e dinheiro do caixa

Aquidauana
O empresário procurou a Polícia Civil que investiga as imagens da câmera de segurança
Nesta segunda-feira (15), o dono de uma farmácia em Aquidauana registrou boletim de ocorrência após constatar, por meio de imagens da câmera de segurança, seu funcionário furtando remédios e dinheiro do caixa.
De acordo com o radialista Ronaldo Régis, do programa “Na Mira”, o empresário desconfiou quando sentiu falta de medicamentos no estoque do seu estabelecimento comercial. Então ele passou a acompanhar as filmagens do sistema de monitoramento da loja e eu uma delas ele flagrou seu funcionário passando medicamentos caríssimos para um cliente sem efetuar a venda.
Em outra imagem, ele viu o funcionário retirando dinheiro do caixa e então procurou a Polícia. O dono da farmácia disse aos policiais que não sabe a quantidade certa de medicamentos e dinheiro que o funcionário havia subtraído. A Polícia Civil investiga o caso.
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