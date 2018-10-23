Amigos e familiares se despedem com saudades da professora Vânia Lúcia

Luto
Bastante conhecida na cidade, Vânia Lúcia lutou com fé contra o câncer de mama
Nesta segunda-feira (22) chegou ao fim a batalha da professora da rede municipal Vânia Lúcia Moraes da Silva, que faleceu por volta das 4 horas, vítima de câncer de mama do qual lutava há 1 ano e 2 meses e estava internada no hospital municipal.
Amigos e familiares se despediram da professora Vânia Lúcia, que dava aulas de português e literatura há mais de 20 anos, e deixa dois filhos, de seis e 16 anos.
Para o deputado estadual Felipe Orro, Vânia Lúcia era especial e a conhecia muito, desde quando a professora era criança. “Eu era um dos melhores amigos de infância do pai dela, de adolescência. Estive na comemoração dos seus 15 anos, quando casou com o Paulo e teve filhos, se formado na universidade, sido uma professora, trabalhadora, mulher de fibra, competente”, relatou.
Orro ainda ressalta que Vânia Lúcia era uma pessoa muito querida e que deixou uma marca de mulher, mãe, esposa e filha. “Ela deixou um grande legado e lutou contra a doença até o último momento com fé.”
De acordo com Cícera Maria de Silva, 59, ela conhecia Vânia Lúcia desde os seus 5 anos de idade. “Era uma pessoa maravilhosa, com uma fé inabalável, ela é única. Muito dedicada à profissão e amava as crianças.”
Despedida
O corpo de Vânia Lúcia foi sendo velado na Pax Vida, próximo ao hospital, e o enterro aconteceu às 16 horas de ontem, no cemitério Parque Cidade Natureza.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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