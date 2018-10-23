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Aquidauana

Homem é preso pela Radiopatrulha da PM após furtar fios de cobre de residência

Ele ainda estava com Mandado de Prisão em aberto

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/10/2018 às 10:42

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Nesta segunda-feira (22), por volta das 15 horas, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Aquidauana prendeu um homem de 30 anos de idade, após ter furtado fios de cobre de uma residência localizada na Rua Cândido Mariano.
 
A Central de Operações 190 recebeu uma denúncia sobre o furto. Na busca do autor, a equipe realizou rondas por diversos pontos da cidade, encontrado um homem com as mesmas características citadas, no Centro de Anastácio.
 
Com ele, foi encontrado uma sacola contendo diversos metros de fios de cobre, objeto este que havia acabado de furtar da residência em Aquidauana. Em consulta ao Sistema de Checagens da Segurança Pública, a guarnição ainda constatou um Mandado de Prisão em aberto.
 
Dada as circunstâncias, o autor foi preso e o produto apreendido, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Polícia local.
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