Inscrições abertas para a XI Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente em Aquidauana

Comunidade e o Poder Público terão a oportunidade de discutir ações, programas e investimentos em políticas públicas para a preservação de direitos das crianças e adolescentes do município de Aquidauana.

Nos dias 08 e 09 de novembro, Aquidauana sediará a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem como tema: “Proteção integral, diversidade e enfrentamento de violências”.

A conferência é promovida pela Prefeitura de Aquidauana sob coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Aquidauana (CMDCA).

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves, a expectativa é de que a comunidade, entidades e todos que se preocupam com as crianças e adolescentes façam se inscrevam para participar da conferência e ampliar os debates sobre o tema proposto.

“É o melhor momento que temos, sociedade e poder público, para debater o cuidado, a proteção e as políticas públicas voltadas às nossas crianças e adolescentes”, afirmou o secretário.

A partir de hoje, 22, estão abertas as inscrições para a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para se inscrever basta acessar: https://bit.ly/2PLH2vF e preencher o formulário, que ao ser enviado é direcionado para o banco de inscrições da SAS. Na página da prefeitura no Facebook também tem um link direto para quem quiser se inscrever: fb.com/prefeituradeaquidauana.

A Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente que tem por objetivo mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos - SGD, crianças, adolescentes e a sociedade para a construção de propostas voltadas para a afirmação do princípio da proteção integral de crianças e adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo as estratégias/ações de enfrentamento às violências e considerando a diversidade.

PROGRAMAÇÃO

Confira abaixo a programação da XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Aquidauana:

Dia 08/11/2018 - Local: Simted - Rua João Dias, 858; Abertura Solene: 19h30min; Apresentação Cultural: 20 horas.

Dia 09/11/2018 - Local: Simted - Rua João Dias, 858.

- Credenciamento- 07h às 08h

- Leitura e Aprovação do Regimento Interno da XI CONCRIANÇA – 08h às 08h 30min;

- Palestra Dr. Murillo José Digiácomo MP/PR– 08h30min às 09h30 min;

- Abertura para debate – 09h30 min às 09h45min;

- Intervalo – 09h45min às 10h;

- Formação e trabalho em grupo para Elaboração das propostas –10h às 11h30min;

- Almoço – 11h30min às 13h

- Apresentação e Aprovação das Propostas – 13h às14h30min;

- Inscrição de Delegados – 14h 30 min às 14h45min;

- Intervalo – 14h45min às 15h;

- Eleição de Delegados – 15h às 15h30min;

- Moções – 15h30min às 15h45min;

- Apresentação e aprovação do relatório final - 15h45min às 16h;

- Encerramento – 16h.