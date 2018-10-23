Prefeito assina ordem de serviço de R$2,1 milhões em drenagem e pavimentação na Nova Aquidauana

Mais uma conquista para os moradores do Bairro Nova Aquidauana. Hoje, 23, acaba de ser assinada pelo prefeito Odilon Ribeiro a ordem de serviço para início da drenagem e pavimentação da Avenida Mato Grosso do Sul, em via dupla, com calçada e canteiro central e mais um trecho da Rua Antônio Gonçalves.

Conforme informou o prefeito, a obra será um investimento de R$ 2,1 milhões, cujo recurso foi conquistado pela Administração Municipal junto ao Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal.

Dentro de cinco dias úteis a empresa deve se instalar para iniciar a drenagem e pavimentação. “Essa era mais uma obra que estava paralisada, sem conclusão, com pendências e, graças ao trabalho da nossa equipe, conseguimos habilitar e reprogramar o projeto para que o recurso fosse liberado e pudéssemos estar aqui, com muita alegria, assinando a ordem de serviço para mudar a vida das famílias da Nova Aquidauana, com drenagem e asfalto, com mais infraestrutura para esse bairro”, explicou o prefeito.

De acordo com o prefeito, com o apoio dos vereadores, a Administração Municipal tem conseguido trabalhar de forma planejada realizando obras que impactam diretamente na qualidade de vida da população e melhoram a infraestrutura da cidade.

“Não temos recursos para pavimentar todas as ruas de uma única vez. Mas estamos trabalhando em busca de convênios, emendas e mais projetos de infraestrutura. Para nós, essa obra vem realizar um sonho antigo dos moradores da Nova Aquidauana e nosso, enquanto gestor. Estamos concluindo uma etapa da pavimentação da Rua Honório Simões Pires e do acesso à BR 419 e, dentro de poucos dias, teremos máquinas e homens trabalhando nessa nova pavimentação para a Nova Aquidauana”, afirmou o prefeito.

O vereador Nilson Pontin, morador da Nova Aquidauana, em nome da Câmara Municipal agradeceu ao empenho do prefeito Odilon e de sua equipe, afirmando que eles não têm medido esforços para elaborar e gerenciar projetos para a cidade.

"O senhor não imagina o quanto faz a diferença todos esses investimentos no nosso bairro. A Nova Aquidauana em tão pouco tempo de sua gestão já está recebendo a pavimentação da Honório Simões Pires e Br-419, o recapeamento da entrada do bairro em parceria com o Governo do Estado e agora mais uma etapa importante de drenagem e pavimentação”, disse o vereador Nilson.

Participaram do ato de assinatura da ordem de serviço junto com o prefeito, o ex-vereador Correa Filho, os secretários municipais Wezer Lucarelli (Governo), Ronaldo Ângelo (Planejamento), Heber Seba (Procuradoria Jurídica) e Archibald Mac (Obras), o diretor de Convênios e Contratos – Ernandes Peixoto de Miranda e os vereadores Anderson Meireles (líder do prefeito na Câmara) e Nilson Pontim.

