Governo vai construir ponte sobre o córrego das Antas, em Aquidauana

A passagem sobre o Córrego das Antas no distrito de Piraputanga, em Aquidauana, ganhará uma nova ponte de concreto, substituindo a atual de madeira. A obra faz parte do projeto de pavimentação da MS-450, trecho interliga Camisão e Piraputanga, e foi compromisso do governador Reinaldo Azambuja com a cidade.



Por meio da edição de 18 de outubro do Diário Oficial do Estado, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), divulgou a contratação de empresa para construção da referida ponte.



Estes investimentos já impactam positivamente toda a região, aumentado o fluxo turístico e colocando em destaque uma das regiões mais bonitas de todo nosso estado. O prefeito Odilon Ribeiro comemorou o feito: "Como aquidauanenses estamos muito felizes, nunca tivemos um governo que investisse tanto em nossa cidade, nossa população agradece" afirmou.