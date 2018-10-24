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Investimento

Governo vai construir ponte sobre o córrego das Antas, em Aquidauana

A obra faz parte do projeto de pavimentação da MS-450, trecho interliga Camisão e Piraputanga

Renan Nucci

Publicado em 24/10/2018 às 13:30

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A passagem sobre o Córrego das Antas no distrito de Piraputanga, em Aquidauana, ganhará uma nova ponte de concreto, substituindo a atual de madeira. A obra faz parte do projeto de pavimentação da MS-450, trecho interliga Camisão e Piraputanga, e foi compromisso do governador Reinaldo Azambuja com a cidade. 


Por meio da edição de 18 de outubro do Diário Oficial do Estado, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), divulgou a contratação de empresa para construção da referida ponte.

Estes investimentos já impactam positivamente toda a região, aumentado o fluxo turístico e colocando em destaque uma das regiões mais bonitas de todo nosso estado. O prefeito Odilon Ribeiro comemorou o feito: "Como aquidauanenses estamos muito felizes, nunca tivemos um governo que investisse tanto em nossa cidade, nossa população agradece" afirmou.

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