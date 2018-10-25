Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:30

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Detentos de Aquidauana trabalham a todo vapor na fábrica de lajotas

O benefício é a redução de pena e pagamento de um salário

Renan Nucci

Publicado em 25/10/2018 às 14:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A confecção de lajotas sextavadas de concreto está a todo vapor na fábrica montada pela Prefeitura de Aquidauana no Estabelecimento Penal do munícipio, onde os detentos trabalham na produção.
Essas são fotos da atual produção, que está em andamento graças à parceria firmada pelo prefeito Odilon Ribeiro, da prefeitura com o Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA).

Essas lajotas, começaram a ser produzidas no final do mês de agosto, quando a fábrica foi instalada pela prefeitura. Assim que a prefeitura tiver a quantidade necessária, elas serão utilizadas na pavimentação de diversas ruas do município, principalmente nas mais estreitas e úmidas.

“Nosso sonho e projeto é poder pavimentar com lajota os locais onde não tivermos recursos para asfalto, que custa muito mais que lajotas. Estamos trabalhando para isso e somos gratos à parceria com o EPA e a Agepen”, afirmou o prefeito.

Nessa parceria, a prefeitura providenciou a construção de um barracão com toda a estrutura para a fabricação das lajotas, contendo maquinários, material e toda a instalação elétrica e hidráulica necessária. 

Aos detentos que trabalham na fábrica, o benefício é a redução de pena e pagamento de um salário. “Com essa parceria também oportunizamos a ressocialização, pois a mão de obra na fabricação das lajotas é a dos detentos e eles acabam até adquirindo uma profissão para quando terminarem de cumprir a pena”, explicou o diretor do EPA, Marco Aurélio Sales.

Nessa parceria, a prefeitura providenciou a construção de um barracão com toda a estrutura para a fabricação das lajotas, contendo maquinários, material e toda a instalação elétrica e hidráulica necessária.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo