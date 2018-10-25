Detentos de Aquidauana trabalham a todo vapor na fábrica de lajotas

A confecção de lajotas sextavadas de concreto está a todo vapor na fábrica montada pela Prefeitura de Aquidauana no Estabelecimento Penal do munícipio, onde os detentos trabalham na produção.

Essas são fotos da atual produção, que está em andamento graças à parceria firmada pelo prefeito Odilon Ribeiro, da prefeitura com o Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA).

Essas lajotas, começaram a ser produzidas no final do mês de agosto, quando a fábrica foi instalada pela prefeitura. Assim que a prefeitura tiver a quantidade necessária, elas serão utilizadas na pavimentação de diversas ruas do município, principalmente nas mais estreitas e úmidas.

“Nosso sonho e projeto é poder pavimentar com lajota os locais onde não tivermos recursos para asfalto, que custa muito mais que lajotas. Estamos trabalhando para isso e somos gratos à parceria com o EPA e a Agepen”, afirmou o prefeito.

Nessa parceria, a prefeitura providenciou a construção de um barracão com toda a estrutura para a fabricação das lajotas, contendo maquinários, material e toda a instalação elétrica e hidráulica necessária.

Aos detentos que trabalham na fábrica, o benefício é a redução de pena e pagamento de um salário. “Com essa parceria também oportunizamos a ressocialização, pois a mão de obra na fabricação das lajotas é a dos detentos e eles acabam até adquirindo uma profissão para quando terminarem de cumprir a pena”, explicou o diretor do EPA, Marco Aurélio Sales.

Nessa parceria, a prefeitura providenciou a construção de um barracão com toda a estrutura para a fabricação das lajotas, contendo maquinários, material e toda a instalação elétrica e hidráulica necessária.

