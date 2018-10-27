Aprovado Mestrado em Estudos Culturais para o Câmpus de Aquidauana

Foi publicada, nesta sexta-feira (26), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a aprovação do Curso de Mestrado em Estudos Culturais para o Câmpus de Aquidauana da UFMS (CPAQ). O ingresso de estudantes ocorrerá no ano de 2019.

O corpo docente será formado pelos professores: Aguinaldo Rodrigues Gomes, Ana Paula Squinelo, Antônio Firmino de Oliveira Neto, Carlos Martins Jr., Edvaldo Correa Sotana, Fábio da Silva Sousa, Guilherme Rodrigues Passamani, Helen Paola Vieira Bueno, Iara Quelho de Castro, José Alonso Tôrres Freire, Miguel Rodrigues de Sousa Neto, Nara Hiroko Takaki, Patrícia Zaczuk Bassinello e Vera Lúcia Ferreira Vargas.

Os Estudos Culturais são caracterizados pelo enfoque plural do conhecimento, manifestando-se inter e transdisciplinarmente e propiciando a reunião de pesquisadores das distintas áreas das Ciências Sociais e Humanas e das Linguagens, tomando as práticas socioculturais das diferenças, a diversidade de saberes, de produção material e imaterial dos sujeitos sociais, sua circulação e apreensão, bem como as relações de poder expressas nestes processos como objetos de análise, elaborando um conhecimento de fronteira que, ora coloca as áreas em diálogo, ora as atravessa todas.

Os Estudos Culturais visam, assim, fomentar a reflexão sobre a produção do conhecimento acadêmico-científico, seu estatuto e as intersecções, os embates e as tensões que estabelece com os saberes tradicionais e outros saberes emergentes.

O programa está organizado em duas linhas de pesquisa:

SUJEITOS & LINGUAGENS: A linha de pesquisa considera as dimensões culturais, políticas, econômicas e discursivas que envolvem os sujeitos e seus saberes em relação a suas regiões, espaços, lugares e não-lugares, e trânsitos. Interessa pensar interdisciplinarmente os sujeitos, constituídos no bojo dos processos interacionais e dialógicos, bem como seus produtos simbólicos e não-simbólicos, nos interconectados momentos de produção, circulação e consumo, além de sempre situados na esfera da cultura e em relação à pluralidade cultural nacional.



DIFERENÇAS & ALTERIDADES: A linha de pesquisa agrega estudos inter e transdisciplinares acerca das práticas socioculturais das diferenças, uma vez que nela se busca compreender o complexo tensionamento nas relações sociais entre os grupos marcados por sua distinção, diversidade e diferença, suas resistências e práticas de luta, da produção/diluição de identidades, aspectos necessários para compreensão da sociedade local-global contemporânea.