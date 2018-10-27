Aquidauanense guerreira supera câncer maligno, queimaduras e pneumonia

Aos 48 anos, Antônia Vidalvina Nunes Pereira superou a parte mais difícil da luta contra um câncer de mama maligno e hoje, recuperada, faz trabalho preventivo. A história da aquidauanense serve de inspiração para quem está diante de uma doença grave. Ela ficou com a vida em risco, sentiu dores insuportáveis durante a quimioterapia, perdeu cabelo, sofreu queimaduras ao longo da radioterapia, mal conseguia se alimentar e ainda foi acometida por uma pneumonia, mas foi guerreira.

Ela conta que descobriu o câncer aos 43 anos, logo após uma aula de zumba. “Ao sair da aula e ir tomar um banho, fiz o auto exame e descobri um carocinho. Então procurei um médico que pediu exames. Quando ele recebeu o resultado, já requisitou uma biópsia para comprovar. Ali eu já sabia que estava com câncer, só não sabia que era maligno. Até então não havia sentido nada de dor, mas foi só começar a mexer nele que teve início meu sofrimento”, lembrou ela.

Antônia durante o tratamento

Antônia foi procurar tratamento em Campo Grande. “Eu já estava com oito glândulas afetadas todas com câncer maligno. Eu não tinha chance de sobreviver, mas não desisti e comecei o tratamento. Fiz quatro terríveis sessões de quimioterapia vermelha, doía até na alma. Depois fiz um ano de quimioterapia normal e mais 30 sessões de radioterapia. Durante as sessões de rádio, tive queimaduras de terceiro grau e precisei parar, retomando depois semanalmente, mesmo com muita dor”.

Durante este período, ela praticamente não se alimentava, porque sentia muito enjoo e ainda teve pneumonia. Em meio a todos estes problemas, sofreu com a queda de cabelo, porque sempre fui muito vaidosa. “Era apaixonado pelo meu cabelo, mas estava caindo. Então pedi para meu médico pelo amor de Deus, que me desse algo para não cair mais o cabelo. Ele disse que era ou o cabelo ou a saúde, e como tinha filhos para criar, me mantive firme no tratamento e hoje estou aqui, de volta”.

Antônia hoje, superada, sorridente e feliz da vida

Colaborou Ivynara Dias