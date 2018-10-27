Segunda-feira será de ponto facultativo nas repartições municipais de Aquidauana

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, declarou ponto facultativo para a próxima segunda-feira nas repartições públicas do município. Somente serviços essenciais, como a saúde, por exemplo, devem funcionar. Os setores administrativos não abrem as portas na ocasião.

A medida foi um pedido do Sindicato dos Servidores da Prefeitura e Câmara de Aquidauana (Sinprecam), em razão do Dia do Servidor, que caiu neste domingo.

“Como o dia do servidor vai ser no domingo, pedimos ao prefeito para nos dar a segunda-feira”, explicou Enio Penajo Goes, presidente do Sinprecam.

Ontem, durante agenda pública, o prefeito confirmou a medida e disse que atendou ao pedido da categoria. “O sindicato nos mandou ofício pedindo ponto facultativo na segunda-feira, e nós atendemos a demanda deles”, explicou.