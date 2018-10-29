PMA apreende 43kg de pescado ilegal retirado do Rio Aquidauana

Crime ambiental
Dono do pescado fugiu antes que a Polícia Ambiental chegasse no pesqueiro
Equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana, apreendeu na tarde de sábado (27), 43 quilos de peixes, durante a Piracema, em um pesqueiro localizado às margens do Rio Aquidauana.
Após denúncia anônima que um homem estava pescando no período da piracema, os policiais foram até o pesqueiro, localizado a 60 km do centro de Aquidauana e encontraram dentro do freezer do local, 30 kg de peixe da espécie Cachara e 13 kg peixes de várias espécies.
No local, estava apenas o zelador, que disse que alugou o quarto a um homem e no momento que percebeu a chegada dos policiais ambientais fugiu. O pescado foi apreendido.
Se localizado, o infrator será multado e pode responder por crime ambiental de pesca predatória. O pescado será doado para instituições filantrópicas.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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