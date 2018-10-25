PMA apreende 34 kg de pescado ilegal capturados no Rio Miranda

Crime ambiental
O peixe estava na carroceria do veículo e pertencia a dois turistas, residentes em Marília (SP)
Durante a operação pré-piracema realizada por Policiais Militares Ambientais de Bataguassu (MS) nessa quarta-feira (24) na rodovia BR-267, na divisa com o estado de São Paulo, um veículo Ford F 350 foi abordado e no interior os policiais encontraram 34 kg de pescado ilegal. O peixe estava na carroceria do veículo e pertencia a dois turistas, residentes em Marília (SP).
Segundo os infratores, o pescado havia sido capturado no rio Miranda, no município de Guia Lopes da Laguna (MS). A quantidade apreendida estava acima da cota permitida por lei (caracterizando crime ambiental), que seria somente 10 kg mais um exemplar e cinco exemplares de piranha para cada pescador.
Além da infração, eles não possuiam licença de pesca e nem haviam efetuado a vistoria obrigatória, que gera a respectiva Guia de Controle de Pescado (GCP), a qual regulariza o transporte do pescado. Essa vistoria é exigida legalmente, pois a Guia de Controle é um instrumento importante para o monitoramento de dois fatores ambientais.
O pescado e o veículo foram apreendidos. Os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Bataguassu (MS), juntamente com o material apreendido, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. Eles foram liberados depois de pagar fiança. A pena é de um a três anos de prisão.
Os infratores também foram autuados administrativamente e multados em R$ 1.580,00 cada um. O pescado apreendido foi doado para uma instituição filantrópica do município.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS