Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:37

Buscar

Últimas notícias
X

Crime ambiental

PMA autua pescador por captura e transporte ilegal de 4 mil iscas vivas de caranguejos

As iscas estavam sendo transportadas para Aquidauana sem licença ambiental

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/10/2018 às 10:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Policiais Militares Ambientais de Porto Murtinho autuaram um infrator por transporte ilegal de 4 mil exemplares de iscas vivas. A autuação ocorreu durante realização de barreira de fiscalização na BR 267 nesta quarta-feira (17) de madrugada, quando da abordagem de uma caminhonete carregada de iscas vivas de caranguejos, que foram capturadas pelo infrator e estavam sendo transportadas, para Aquidauana, sem a licença ambiental.

O infrator, residente em Porto Murtinho, não possuía origem das iscas e nem a Guia de Controle de Pescado (GCP), obrigatória para o transporte do material. As iscas, o veículo, um barco, uma carretinha, um motor de popa, um tanque de combustível, utilizados na infração foram apreendidos. O pescador foi autuado administrativamente e multado em 4 mil reais. A captura de iscas vivas em Mato Grosso do Sul só é permitida ao pescador profissional. Os caranguejos serão devolvidos ao seu habitat natural.

Leia Também

• PMA prende dois pescadores com mais de 100 quilos de peixe em Aquidauana

• PMA autua 10 infratores, aplica R$ 53 mil em multas e apreende 48 kg de pescado

• Três fazendeiros são multados pela PMA por desmatamento em Terenos

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo