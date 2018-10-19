PMA autua pescador por captura e transporte ilegal de 4 mil iscas vivas de caranguejos

Crime ambiental
As iscas estavam sendo transportadas para Aquidauana sem licença ambiental
Policiais Militares Ambientais de Porto Murtinho autuaram um infrator por transporte ilegal de 4 mil exemplares de iscas vivas. A autuação ocorreu durante realização de barreira de fiscalização na BR 267 nesta quarta-feira (17) de madrugada, quando da abordagem de uma caminhonete carregada de iscas vivas de caranguejos, que foram capturadas pelo infrator e estavam sendo transportadas, para Aquidauana, sem a licença ambiental.
O infrator, residente em Porto Murtinho, não possuía origem das iscas e nem a Guia de Controle de Pescado (GCP), obrigatória para o transporte do material. As iscas, o veículo, um barco, uma carretinha, um motor de popa, um tanque de combustível, utilizados na infração foram apreendidos. O pescador foi autuado administrativamente e multado em 4 mil reais. A captura de iscas vivas em Mato Grosso do Sul só é permitida ao pescador profissional. Os caranguejos serão devolvidos ao seu habitat natural.
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