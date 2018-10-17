PMA prende dois pescadores com mais de 100 quilos de peixe em Aquidauana

Aquidauana
Foi aplicada multa no valor total de R$ 15 mil
A Polícia Militar Ambiental (PMA) prendeu nesta quarta-feira dois pescadores e apreenderam um adolescente de 15 anos, por pesca predatória, no Distrito de Piraputanga, no município de Aquidauana.
Depois de manter vigilância ao local onde os infratores ficavam, pois não os encontraram no rio, os policiais executaram a prisão, no momento em que os pescadores carregavam o veículo com o pescado ilegal, que seria levado para a cidade de Aquidauana.
Um lavrador, de 50 anos, que possui a guarda legal do adolescente de 15, envolvido na infração, residentes no Distrito de Piraputanga e um desossador de 37 anos, residente em Campo Grande, estavam com 131 quilos de pescado das espécies pintado, cachara, jurupoca e dourado, que tinham capturado com uso de petrechos proibidos e na Cachoeira de Piraputanga (local proibido).
Além disso, havia exemplares de pescado abaixo da medida permitida pela legislação. O pescado o veículo foram apreendidos. Os infratores receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde os adultos estão sendo autuados em flagrante por crime e o adolescente por ato infracional de pesca predatória.
Eles podem pegar de um a três anos de detenção. Cada infrator, inclusive o adolescente também foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.120,00, perfazendo R$ 15.360,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.
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