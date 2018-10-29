Prefeitura de Aquidauana promove em novembro o 2º Festival da Bocaiuva

Geleia, farinha, mingau, doce, suco, esses e muitos outros produtos gastronômicos à base de bocaiuva estarão à disposição do público para conquistar os paladares no 2º Festival da Bocaiuva de Aquidauana.

A Prefeitura de Aquidauana promove no próximo dia 06 de novembro, terça-feira, o 2º Festival da Bocaiuva, sob a organização da Fundação de Cultura e Turismo (Fundact) em parceria com o Governo do Estado. O festival acontecerá concomitante à Feira da Estação, no centro da cidade, na Estação Ferroviária, com toda a estrutura de praça de alimentação, artesanatos e hortifrútis e show ao vivo com a dupla aquidauanense Lino & Nando.

Essa é a segunda vez no Mato Grosso do Sul, em que um fruto do cerrado tão popular entre os sul-mato-grossenses, a bocaiuva, é o protagonista de uma festa cultural e gastronômica e com entrada franca.

A Prefeitura de Aquidauana também promove o festival como alternativa para geração de renda da comunidade e para incentivar a produção sustentável e o turismo gastronômico no município, a exemplo da Festa do Peixe de Camisão.

De acordo com o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres, o festival foi projetado pela prefeitura no ano passado e com o apoio integral do prefeito Odilon Ribeiro e parceria das demais pastas, o evento tem o objetivo de fomentar o uso da bocaiuva no preparo de alimentos a partir da polpa deste fruto.

Quem já quiser agradar o paladar, pode fazer uma visita à Casa do Artesão, na Praça dos Estudantes e comprar a farinha de bocaiuva e a polpa para o suco.

