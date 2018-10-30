Homem invade a casa da ex-companheira e tenta matá-la com uma faca

Aquidauana
A irmã da vítima conseguiu tirar a faca da mão do agressor
Mais um caso de violência doméstica e tentativa de feminicídio foi registrado na Delegacia de Polícia de Aquidauana. Nesta segunda-feira (30), por volta das 2 horas da madrugada, um homem de 30 anos invadiu a casa da ex-companheira, de 28, e tentou matá-la com uma faca.
Conforme o registro policial, o criminoso só não conseguiu assassiná-la porque a irmã da vítima tirou a faca das mãos do agressor, que fugiu logo em seguida. Após acionar a Polícia Militar, a equipe fez rondas pela região e conseguiu capturar o autor.
O homem estava com uma trouxinha de cocaína. Ao chegar a documentação, os policiais constataram que ele tinha um mandado de prisão em aberto. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à DP de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.
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